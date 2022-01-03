Gebelik döneminde beslenmeye dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yusuf Türk, gebelik döneminde beslenmenin önemine dikkat çekerek, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Özel Adatıp Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yusuf Türk, özellikle gebeliğin ilk 3 ayında folik asit kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, gebelikte iyi beslenilse bile vitamine ihtiyaç duyulduğunu ve bu doğrultuda kalsiyum ile D vitamini takviyeleri alınması gerektiğini aktardı.



"Yeterince demir alamayabiliyoruz"

Op. Dr. Yusuf Türk, "Ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim dışardan takviye almamız gereken vitaminler de var. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında folik asit kullanımı çok önemlidir. 400 mg folik asit alınmasını tüm gebelerimizden istiyoruz. Gebe kalmadan iki ay öncesinde kullanımına başlanması da önemli. Folik asit, ilk 3 ayda bebeğin sinir sistemi gelişimi için, omurga dediğimiz kemik yapının birleşmesi için mühimdir. Aslında yeşil yapraklı bitkilerde zaten folik asit var ama yeterli değil. Bunun dışına demir alımı da gereklidir. Gebelikte ne kadar iyi beslenirsek beslenelim yeterince demir alamayabiliyoruz. Dolayısıyla yine tüm gebelerimize özellikle üçüncü aydan sonra demir desteği vermemiz gerekiyor. Bunun dışında kalsiyum ve D vitamini de takviye olarak alınmalıdır. Hem Sağlık Bakanlığımız hem de uluslararası kuruluşlar gebelikte D vitamini desteğini öneriyor” dedi.



“Süt ve süt ürünleri kalsiyum ve içerdiği D vitamini açısından çok önemli”

Gebelik döneminde protein ihtiyacının da arttığını belirten Op. Dr. Yusuf Türk, şu ifadeleri kullandı:

"Gebelerimiz, iyi pişmiş kırmızı eti en azından haftada bir kez muhakkak tüketmelidir. Ayrıca balık ve balık ürünlerinin en az haftada 2 kez tüketilmesini öneriyoruz. Peki hangi balıkları tüketmeliyiz? Özellikle yüzey balıklarını, mesela somon hem omega hem de protein açısından çok zengindir. Hamsi, uskumru, sardalya yüzey balıkları olarak tüketilebilir. Protein kaynağı olarak tavuk ve hindi, özellikle hindi tüketmelerini öneriyorum. Hindi triptofan aminoasiti açısından zengindir. Triptofan aminoasiti gebelikte mutluluk hormonu salgılanması açısından önemlidir. Ayrıca hem protein hem lif kaynağı olarak bakliyatlar yani nohut, fasulye, mercimek zengin ürünlerdir. Haftada en az 2 kere bakliyatları da tüketmeliyiz. Bunların dışında almamız gereken karbonhidratlar var ama karbonhidratı beyaz un beyaz şeker şeklinde değil, tam tahıllı olarak almalıyız. Tam buğday ekmeği, tam çavdar ekmeği makarna, pirinç ve bulgur tüketilmelidir. Bulgur hem enerji kaynağı hem de lif içeriği bakımından gereklidir. Vitaminleri ise özellikle mevsim sebzelerinden ve mevsim meyvelerinden bol bol tüketerek almalıyız. Tüm bunların dışında süt ve süt ürünleri de gebelerimizin tüketmesini istediğimiz gıdalardandır. Süt ve süt ürünleri kalsiyum ve içerdiği D vitamini açısından çok önemli. Aynı zamanda protein kaynağı. Her öğünde muhakkak bir süt ürünü almalıyız. Sabah kahvaltısında peynir, öğlen yoğurt olabilir, ara öğünlerde belki meyveli yoğurt hazırlanarak tüketilebilir. Gebelerimiz bunun dışında ayran ve süt içebilirler"

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