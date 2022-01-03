Sakarya'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü (2) 

En düşük emekli maaşı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya´nın Karapürçek ilçesinde İsa Kara´nın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. A.Ç. tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karapürçek İsa ÇİÇEK

2022-01-03 21:06:20



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