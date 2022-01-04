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Hastane hastane gezdi, dermanı SEAH’ta buldu 5 çocuk annesi başarılı ameliyatla 3.6 kilogramlık dev tümöründen kurtuldu Sakarya kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tedavisinde önemli merkezlerden biri olmaya aday

İHA

Hastane hastane gezdi, dermanı SEAH’ta buldu 5 çocuk annesi başarılı ameliyatla 3.6 kilogramlık dev tümöründen kurtuldu Sakarya kemik ve yumuşak doku tümörlerinin tedavisinde önemli merkezlerden biri olmaya aday

Sakarya’da yaşayan 39 yaşındaki 5 çocuk annesi Sebahat Yılmaz, karın bölgesinden uzanan kemik kaynaklı 3.6 kilogramlık dev tümörden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyat neticesinde kurtuldu.
Sakarya’da yaşayan 39 yaşındaki 5 çocuk annesi Sebahat Yılmaz, her iki bacağında ağrı ve şişlik şikayeti ile yaklaşık 1 yıldır farklı hastane ve merkezlere başvurdu. Kadına yapılan tetkikler neticesinde kanser tanısı konularak karın bölgesindeki kitlesinin çok büyük olduğu ve yapılacak ameliyatın mevcut risklerden dolayı mümkün olmadığı söylendi. Sakarya Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda görevli Doktor Öğretim Üyesi Fevzi Sağlam’a muayene olan 5 çocuk annesinin leğen kemiğinden (iliak kanat) kaynaklı kemik tümörünün karın bölgesindeki damarlara uyguladığı basıya bağlı olduğu tespit edildi. Hastanın ameliyattan başka alternatif tedavi şansının olmadığını belirten Dr. Sağlam, ameliyatını sadece ortopedik olarak değil tümörün iç organlarla olan ilişkisinden ve yapılacak ameliyatın risklerinden dolayı; Genel Cerrahi, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kadın Doğum, Anestezi ve Reanimasyon, Girişimsel Radyoloji ve Plastik Cerrahi bölümleri ile beraber kemik ve yumuşak doku tümörleri konseyinde değerlendirilerek titizlikle planladıklarını belirtti. Gerçekleşen tetkiklerden sonra ameliyata alınan Yılmaz, yaklaşık 10 saat süren operasyonun ardında karın bölgesine uzanan kemik kaynaklı dev tümörden kurtuldu.

“3,6 kilogram ağırlığında tümör çıkarılmış olup tedavisi hastanemizde devam etmektedir”
10 saat süren ameliyat sonrasında konuşan Sakarya Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda görevli Doktor Öğretim Üyesi Fevzi Sağlam, “Bu kadar uzun süren ameliyatlarda tecrübeli Anestezi ve Reanimasyon ekibinin olması en az cerrahi ekip kadar önem arz etmektedir. Hastamızın ameliyat sırasındaki kanama riskini azaltmak için ameliyattan bir gün önce Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı tarafından tümörü besleyen damarlara tıkayıcı maddelerler verilerek tümörün kanlanması azaltılmıştır (embolize ederek). Tümörün hastanın idrar kesesine (mesane) ve karın zarına (periton) yapışık olması sebebiyle idrar kesesinin ve karın zarının bir kısmının kitle ile çıkarmak zorunda kaldık. Üroloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Hacı İbrahim Çimen mesaneyi, Genel Cerrahi Anabilim Dalından Prof. Dr. Fatih Altıntoprak’da karın zarını onararak cerrahi sırasında bize çok önemli destek vermişlerdir. Başarılı bir ameliyat geçiren hastanın karın bölgesinden kemik kaynaklı 3,6 kilogram ağırlığında tümör çıkarılmış olup tedavisi hastanemizde devam etmektedir” dedi.

“Sakarya önemli kemik ve yumuşak doku tümörleri merkezlerinden birisi olacak”
Bu tür ameliyatların az sayıda merkezlerde yapıldığını belirten Sağlam, “Kemik ve yumuşak doku tümörleri ameliyatları ülkemizde birkaç merkez haricinde yapılamamaktadır. Sakarya ve çevre illerdeki hastaların bu merkezlere gitmeleri ve tedavilerinin planlanması oldukça zor olmaktadır. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık 2 yıldır bu alanda çok önemli adımlar atarak tüm cerrahi ve dahili branşlardaki tecrübeli hekimlerle ekip olarak kanser hastalarının tedavisini planlıyoruz. Hastanemize Sakarya haricinde çevre illerden, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerden de hastalar kemik ve yumuşak doku tümörü ameliyatı olmak için başvuruyor. Bu hastalarımızın tedavilerinin aksamaması için randevu istemeden poliklinik başvurularını kabul ediyoruz. Sakarya’yı bu bölgede önemli ortopedik kanser ameliyatları merkezi haline getirerek hastaların tedavilerinin en iyi şekilde SEAH’da yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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