Başkan Alemdar ve Erken esnafla bir araya geldi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken Arabacıalanı Mahallesi’nde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İstişarenin önemine vurgu yapan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, “Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımızla, vatandaşımızla, kısacası tüm Serdivanlılarla birlikte inşa ediyor ve geleceğe taşıyoruz. İstişarenin öneminin farkındayız. Bu birliktelikle Serdivan’da değişim ve dönüşümü gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Alemdar herkesin yeni yılını tebrik ettiğini ifade ederek tüm dünyada pandeminin oluşturduğu olumsuz etkilerin doğal olarak ülkede de hissedildiğini ancak devletin kararlı, güvenli adımları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği destek paketleriyle bu sürecin en az sıkıntıyla geride bırakıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi hiçbir işletmenin fiyat artışlarının yükü altında kalmayacağını söyleyen Alemdar, bugüne kadar devletin verdiği her sözü tuttuğunu, bundan sonra da milletiyle el ele vererek daha müreffeh yarınlara birlikte kavuşulacağını belirtti. Alemdar; devletim her ne şart olursa olsun işçisinin, memurunun, işverenin, çiftçinin, tüm üreticilerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getirdi. Vatandaşlardan gelen talepleri onlarla birlikte değerlendirdiklerini dile getiren Yusuf Alemdar gerekli tüm adımların de yine birlikte atılacağını belirtti.

