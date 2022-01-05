Sakarya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

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Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Sakarya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yabancı uyruklu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Sakarya merkezli Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden Tunus uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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