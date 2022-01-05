130 liralık faturaya sinirlenerek GSM bayiinde 2 çalışanı vurmuştu 2 kadını yaralayan sanığa verilen 32 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 130 liralık faturaya sinirlenerek gittiği GSM bayiinde 2 kadın çalışanı silahla vurarak yaraladığı gerekçesi ile hakkında dava açılan sanığa, verilen 32 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 18 Nisan 2019 tarihinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi üzerinde bulunan bir GSM bayiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kontörlü olan hattını faturalı hatta çeviren P.T., 130 liralık fatura gelmesine öfkelenerek GSM bayiine gitti. Burada çalışanlarla konuşmaya başlayan şahıs, üzerindeki tabanca ile T.Y. ve A.D. isimli bayi çalışanı iki kadını yaraladı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polise teslim olan ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan sanık hakkında verilen 32 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi 24 Kasım 2020’deki karar duruşmasında, sanık P.T.’ye, T.Y. ve A.D.’ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptırdığı P.T.’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık avukatının, mahkeme kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesine istinaf başvurusu gerçekleştirdi. Mahkemenin kararı hukuka uygun bulunarak başvuru reddedildi. İstinaf mahkemesi kararı sonrasında sanık avukatı, Yargıtay’a temyiz başvurusunda da bulundu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek P.T. hakkında verilen cezaları onadı.

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