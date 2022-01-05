AKM’de yakın tarih konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri usta yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun Yakın Tarih Dersleri konulu konferansıyla devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında alanında usta isimleri sanat ve kültür severlerle buluşturmaya devam ediyor. Adapazarı Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta sevenleriyle bir araya gelen Prof. Dr. Erhan Afyoncu katılımcılara Türk tarihini geçmişten günümüze kadar gelen sürecinden bahsetti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin’de katıldı.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, “28 Şubat sürecinden sonra ülkede fikri tartışma ortamı ortadan kalkmıştır. Bu aslında günümüzün en büyük problemlerinden biridir. Kültürel anlamda Türk dünyasıyla aramızda ciddi bir iletişim problemi var. Türk dünyasının her zaman için kültürel başkenti İstanbul’dur. Kültürel fikirler her zaman İstanbul’dan doğar veya İstanbul’a gelir, buradan yayılırdı. 16.Yüzyılda da Türklere yenilmez Türkler diyorlardı. 18. Yüzyılda ise Türklere Hristiyanları yönetenler diyorlardı. Hristiyanlar Türklerden kurtarılmalı diyorlardı. O dönemde bölgede Türklerin hakimiyetini zayıflatmak ve bölgenin hâkimiyetini Türklerden almak için çeşitli olaylar yaşanıyor” dedi.

Afyoncu, “Bu coğrafya çok zor bir coğrafyadır. Tarihin en büyük imparatorlukları bu coğrafyada yok olmuştur. Fakat Türkler çok ilginç bir şekilde bu coğrafyada varlığını bin yıldır sürdürüyor. Bu coğrafyada var olmak çok zor bir şeydir. Hatta İstanbul batı kültüründe o kadar büyük bir yer tutmaktadır ki İstanbul’un Türklerin eline geçmesini kıyamet olarak görenler bile olmuştur. Bizim son dönemde başarılı olan tek başarılı taarruzumuz vardır büyük taarruzdur. Bu taarruz ile birlikte Türk milleti Anadolu’daki varlığını korumuştur. Bizim dediğimiz gibi son yüzyılı güzel bir şekilde analiz ettiğimizde geleceğe dair fikirlerimiz daha net oluşur” diye konuştu.

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