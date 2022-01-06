Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü 

İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, marketten alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Dikmen (65), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı Orhangazi Caddesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 BK 892 plakalı otomobil, markette alışveriş yaparak evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Dikmen´e çarptı. Kamil Dikmen çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Sağlık ekibi ağır yaralanan Kamil Dikmen´i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Dikmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK
2022-01-06 00:40:46
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