Yabancı uyrukluların kavgasını esnaf ayırdı

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki yabancı uyruklu şahıs arasında çıkan kavga esnafın araya girmesiyle son buldu.

Adapazarı ilçesi Şal Sokak’ta meydana gelen olayda, iki yabancı uyruklu şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Tekme tokat birbirlerine giren yabancı uyrukluların kavgasını, sokakta esnaflık yapan vatandaşlar ayırdı. Esnafın araya girmesine rağmen birbirlerine vurmaya çalışan yabancı uyruklular daha sonrasında olay yerinden uzaklaştı.

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