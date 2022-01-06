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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada  

DHA

Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada  


İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kuyumculara sahte altın bilezik satttığı belirlenen  2´si kadın 4 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı. 
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde dolandırıcıların 4 kuyumcuya sahte altın bilezik satmaları üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Dolandırılan kuyumcular WhatsApp gruplarından birbirlerini uyarırken, polisler kuyumcuların bulunduğu bölgede önlem aldı.  
İstanbul´dan Sakarya´ya gelerek sahte altın bilezikleri satan 2´si kadın 4 kişi bir kuyumcunun yakınında yakalandı. Şüpheliler  C.K.(36), H.Y.(38), H.İ. (34) ve G.A.´nın (21) üzerinde ve araçta yapılan  aramada 6 adet sahte altın bilezik, kuyumculara bozdurulan 4 sahte altın bilezikten elde edilen 20 bin 840 TL'ye ele geçirildi. Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansırken, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. FOTOĞRAF   DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK
2022-01-06 15:15:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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