Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada  

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İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kuyumculara sahte altın bilezik satttığı belirlenen 2´si kadın 4 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde dolandırıcıların 4 kuyumcuya sahte altın bilezik satmaları üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Dolandırılan kuyumcular WhatsApp gruplarından birbirlerini uyarırken, polisler kuyumcuların bulunduğu bölgede önlem aldı.

İstanbul´dan Sakarya´ya gelerek sahte altın bilezikleri satan 2´si kadın 4 kişi bir kuyumcunun yakınında yakalandı. Şüpheliler C.K.(36), H.Y.(38), H.İ. (34) ve G.A.´nın (21) üzerinde ve araçta yapılan aramada 6 adet sahte altın bilezik, kuyumculara bozdurulan 4 sahte altın bilezikten elde edilen 20 bin 840 TL'ye ele geçirildi. Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansırken, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-01-06 15:15:58



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