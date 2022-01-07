Başkan Soykan: “Akyazı için hayal ettiklerimizi hayata geçiriyoruz”

Akyazı Belediyesi Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü personelleri ile bir araya gelen ve yapılan çalışmalar için teşekkür eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı için hayal ettiklerimizi hep birlikte hayata geçiriyoruz” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Eylül ayında Ömercikler Mahallesi’nde başlatılan ‘Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi’nin tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan personellerle bir araya geldi ve gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti. Fen İşleri Müdürlüğü Kuzuluk Şantiyesinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ali Özer, birim müdürleri ve personeller katıldı.

Belediye çalışanları ile birlikte yemek yiyen Belediye Başkanı Bilal Soykan sonrasında ise bir konuşma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar için belediye personellerine teşekkür eden Başkan Bilal Soykan, “Gayretli çalışmalarınızdan ötürü her birinize teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Çarşı içi güzelleştirme projemiz vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazandı. Bu başarıda hepimizin emeği var birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Soykan, “Göreve geldiğimiz günden itibaren yaklaşık iki buçuk yılda 170 bin tonun üzerinde asfalt attık. Akyazı Belediyesinin bugüne kadar yaptığı en büyük kamulaştırmayı yaptık ve Yahyalı bağlantı yolunun 5 milyon 700 bin liralık kamulaştırma bedelini ödemiş olduk. 20 yıldır Akyazı’nın gündeminde olan bu projeyi de başlattık. Yine 43 milyon lira ile Akyazı tarihinin en büyük yatırımı olan Spor Kompleksi’nin temelini de önceki ay attık. İnşaat tüm hızı ile devam ediyor. Tarihi işlere imza atıyoruz. Allah nasip ederse daha çok işlere imza atacağız. Bu başarılarda bütün arkadaşlarımızın emeği var. Bunların hepsini birlikte yaptık birlikte yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.