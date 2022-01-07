Başkan Yüce sosyal denge sözleşmesine imzayı attı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kurumda çalışan memurların şartlarında iyileştirmeyi içeren sözleşmeyi imzaladı. Yüce, “Hükümetimizin sağladığı yüzde 30,5’lik zammın dışında sosyal denge tazminatında her unvana yüzde 5’lik bir iyileştirmeyi sağladık. Ekonomik baskıları bir nebze olsun azaltabilmeyi ve motivasyonları artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ memurları için sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu’nun imzaladığı sözleşme törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mahmut Balta, SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hakan Bekar, BemBirSen Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öksüzali ve çalışanlar katıldı. Yüce ve sendika yetkilileri, Büyükşehir ve SASKİ’de çalışan memurların 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan sözleşmeyi imzaladı. Bu sözleşme kapsamında belediye çalışanı memurlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 30,5’lik zammın yanında yüzde 5’lik bir ek iyileştirme hakkı sunulmuş oldu.



Motivasyonu artırmayı hedefliyoruz

Yapılan sözleşmeyle ilgili detayları anlatan Başkan Yüce, çalışanlar üzerindeki ekonomik baskıları azaltabilmek için adım attıklarını ifade ederek, “Hepinizin bildiği gibi tüm dünyada finansal dalgalanmalar yaşanıyor. Bu dalgalanma ve değer kaybının yaşanmasında tüm dünyada yaşanan finansal dalgalanmalar kadar; ülkemizde küresel faiz lobilerine karşı mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı cephe alanların da etkisi var. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm çalışan kesimlere ekonomik olarak rahatlık sağlayabilecek bir zam oranı açıkladı. Memurlarımızın gelirlerinin korunması için toplamda yüzde 30.5 oranında bir zam oranı gerçekleşti. Mevcut ekonomik koşullarda çalışanlar üzerindeki ekonomik baskıları bir nebze olsun azaltabilmeyi ve motivasyonlarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.



Yüzde 5’lik bir ek iyileştirme için adım attık

Yüce, sözleşme kapsamında memurlara verilen yüzde 30,5’lik zammın dışında yüzde 5’lik bir iyileştirme yapıldığını belirterek, “Burada belirtmemiz gereken bir husus daha var. Ülkemizde yaşanan finansal dalgalanmalar kişileri etkilediği gibi kurumları da etkiliyor. Belediyemizin bütçe ve kaynaklarını göz önünde bulundurarak ve bütçemizi zorlayarak, 2022 ve 2023 yıllarında tüm unvanları kapsayacak şekilde sosyal denge tazminatında bir iyileştirmeye gidiyoruz. Bu kapsamda hükümetimiz tarafından memurlara verilen yüzde 30,5’lik zammın dışında, bugün imzalayacağımız sözleşme kapsamında sosyal denge tazminatında her unvana yüzde 5’lik bir iyileştirmeye yapılmasını sağlayacağız. BemBirSen ve kurumumuz arasında imzalanan sözleşmenin tüm personelimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun

Törende konuşan BemBirSen Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öksüzali, “20222023 yılını kapsayan sosyal denge sözleşmemizi imzalayacağız. 2 yıllık bir sözleşme olacak. Memurlarımızın ciddi bir kazanımı söz konusu olacağını biliyoruz. Sadece ücret sendikacılığı değil, akademik sendikacılığın da başlangıcını yapıyoruz. Sosyal denge sözleşmemizin Büyükşehir ve SASKİ çalışanlarımıza, şehrimize, ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.



Bu memurlar için en büyük kazanımdır

BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu ise, “Bugün güzel bir gün. Bu dönem yüzde 120 oranında iyileştirmeler gerçekleştirdik. Ülkemizin çeşitli yerlerinde sosyal denge sözleşmeleri yapılıyor. Sosyal denge sözleşmesi memurlar için en kıymetli kazanımdır. İmzalayacağımız sözleşme için Başkanımız Ekrem Yüce’ye ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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