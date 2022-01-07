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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Bisiklet Dostu Şehir’ tek bir ekrana işleniyor

İHA

‘Bisiklet Dostu Şehir’ tek bir ekrana işleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Sakarya Bisiklet Yolları Haritası’ üzerinden rotaları belirliyor. Şehir merkezi, yaylalar ve ovaları da kapsayan rotalar dijital uygulamaya işlenecek. Uygulamada 49 dağ ve şehir parkurundan oluşan 2 bin 500 kilometre uzunluğundaki rota, yakında bisiklet tutkunlarının kullanımına açılacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Bisiklet Dostu Şehir’ unvanıyla Sakarya’da bu alanda birbirinden farklı projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Yürüttüğü bisiklet dostu uygulamalar, hayata geçirilen tesisler ve ev sahipliği yaptığı dünya çapında organizasyonlarla marka olan Sakarya, yapılacak olan yeni çalışmalarla bisikletin merkezi olacak. Kentin merkezi ve tüm bölgelerinde inşa edilen bisiklet yollarıyla, SAKBİS kiralama hizmetiyle ve yeni devreye alınan bisiklet alanlarıyla bisiklet kullanımını yaygınlaştırma hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, bisiklete dair her şeyi tek bir ekrana taşıyor.

Rotalar sanal ortama geçiriliyor
Spor Daire Başkanlığı ekipleri, bisiklet rotaları ve alanlarının tamamını dijital ortamda gösteren bir uygulama üzerinde çalışıyor. Buna göre kent merkezi ve tüm alanlarındaki bisiklet yolları, dağ bisiklet parkurları, doğal alanlarda bisiklet gezilebilecek tüm alanlar çok ince hesaplarla bu uygulamaya yüklenecek. Bisiklet rotalarının programa işlenme süreci ise başladı. Öncelikle yine belediye tarafından hazırlanan ‘Sakarya Bisiklet Yolları Haritası’ üzerinden çıkarılan bisiklet rotaları tüm özellikleriyle sanal ortama geçiriliyor.

2 bin 500 kilometrelik 49 farklı parkur
Dağ, ova ve yol parkurlarından oluşan, 2 bin 500 kilometre uzunluğunda 49 farklı bisiklet rotası çıkarıldı. Uygulamada bu parkurların tüm özellikleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar da detaylı olarak yazılıyor. Ayrıca uygulamada bisiklet bakım noktaları ve mola yerleri de belirtilecek. Verilen ilk bilgiye göre uygulamayı internet üzerinden indirenlere hediyeler ve indirimler sunulurken bu uygulama ayarlandığında çevrimdışı olarak çalışabilecek.

Uygulama sürprizlerle birlikte hazır olacak
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bisikleti Sakarya’da hayatın merkezine almak ve kullanımını yaygınlaştırmak için hayata geçireceğimiz yeni mobil uygulamamız için hummalı bir hazırlık yapıyoruz. Tamamlandığında bisiklete dair her şey bu uygulama içerisinde bulunacak. Bisiklet severler ve tüm vatandaşlarımız şehirde bisikletle yapılabilecek tüm aktiviteleri tek bir ekranda görecekler. Uygulamamız birçok sürprizle birlikte en kısa sürede hazırlanacaktır. Şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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