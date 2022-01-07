Şifa arayanların adresi Büyükşehir Tıp Merkezi oldu 100 binin üzerinde hasta sağlık hizmeti için başvurdu

Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi 2021 yılında da şehrin şifa merkezi oldu. 100 binin üzerinde hastanın sağlık hizmeti için başvurduğu merkezin yeni dönemde de vatandaşların adresi olacağını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Salgın döneminde ailesi ve sevdiklerinden uzak kalan, fedakâr ve özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi, 2021 yılında da Sakarya’nın şifa merkezi oldu. Uzman hekim kadrosu, teknik altyapısı ve çalışanlarıyla vatandaşlara sağlık hizmeti sunan Tıp Merkezi, 9 doktor, 1 diş hekimi, 2 psikolog, 1 diyetisyen, toplamda ise 55 çalışanıyla 2021 yılında da şehrin şifa adresleri arasında yer almaya devam etti.

Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 faaliyet raporunda, “Yaklaşık 70 bin hastanın muayene edildiği Tıp Merkezimizde 107 bin 796 adet farklı alanlarda tahliller yapıldı. 200 vatandaşa da beslenme ve diyet konusunda danışmanlık hizmeti sunuldu. 2021 yılında ayrıca odyometri (işitme testi) birimi kuruldu. Bin 560 kişi de bu hizmetimizden faydalandı. Şehir içi ve dışı nakilleri ise 814. Pansuman, enjeksiyon, elektro kalp grafiği, röntgen, psikolojik danışmanlık, ilaç temini ve hasta yatağı gibi farklı başlıklarda çalışmalarımız 2021 yılı raporumuz arasında yer alıyor. Ayrıca şehrimizde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da Tıp Merkezi olarak hazır bulunduk. Bunun yanında işe giriş, spor lisansı, sürücüler için sağlık raporları da Tıp Merkezimiz de verilmektedir” denildi.



100 binin üzerinde vatandaşa çeşitli sağlık hizmetleri

Tıp Merkezi’nin başta salgın dönemi olmak üzere şehirde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, özverili çalışmaları dolayısıyla merkez çalışanlarını tebrik etti. Yüce, “Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarımız en ön safta mücadele etti, etmeye de devam ediyor. Tıp Merkezimiz de bu süreçte hastanelerde oluşan yoğunluklarda tercih edilen önemli bir merkez oldu. Hamdolsun vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. 100 binin üzerinde hemşehrimiz sağlık hizmeti için Tıp Merkezimizdeydi. İnşallah önümüzdeki süreçte de şifa olmaya, hemşehrilerimizin taleplerini karşılamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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