Taşocağının malzeme aldığı mahallede heyelanların olduğunu iddia etti Heyelan neticesinde zarar gören evini terk etmek zorunda kaldı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde iddiaya göre, taşocağının malzeme aldığı mahallede bir vatandaşın evi heyelan neticesinde kaydı.

Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi’nde ikamet eden Halit Dündar isimli vatandaş, taşocağının mahalleden malzeme aldığını ve bu sebeple oluşan heyelan sonrasında evi ile arazisinin zarar gördüğünü iddia etti. Oluşan hasar sonrasında can güvenliğinin olmadığını düşünen Dündar, evini terk etmek zorunda kaldı.



“Taşocağından malzeme alındığı için evim zarar gördü”

Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi’nde ikamet eden Halit Dündar, “Evimde, arazimde ve yollarımızda taşocağından malzeme alındığı için evim zarar gördü. Kaldığım mahalle risk altında, evimde çatlaklar var ve çocuklarımla beraber evimi terk etmek zorunda kaldım. Yetkililerden buraya gelerek bir an önce önlem almasını istiyorum. Yollarımızda asfalt çalışması yapıldı ama toprak kaymasından dolayı yollar tekrardan kullanılmaz hale geldi. Şu an bu mahallede yaklaşık 75 hane sıkıntı içerisindedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.