CHP’nin ilçe başkanlığında korkutan yangın Mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan CHP İlçe Başkanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki CHP İlçe Başkanlığı binasının mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Konuya ilgili inceleme başlatılırken mutfak kısmının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

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