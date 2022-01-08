AÖF sınavına geç kalacak öğrencileri, salona polis yetiştirdi 

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavına girecek bazı öğrenciler, geç kalmamak için polisten yardım istedi. Polis aracına binen öğrenciler, sınava yetiştirildi.

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde AÖF güz dönemi sınavına girecek öğrencilerden bazıları, sınava kısa bir süre kala kampüse doğru koşmaya başladı. Öğrenciler, kampüsün girişinde bekleyen polis ekiplerinden geç kalmamak için yardım istedi. Bunun üzerine öğrenciler, polis aracına alınarak, fakülte binalarına götürülüp, sınava yetiştirildi. Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-01-08 17:54:41



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