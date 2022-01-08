En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu A.A.K.J.´nin (45) bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundu. Adliyeye sevk edilen A.A.K.J. tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan A.A.K.J.´nin hesabını takibe aldı. Polis daha sonra A.A.K.J.´nin evine baskın düzenledi. A.A.K.J.´nin bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulunduğu ve yayınlandığı tespit edildi. Gözaltına alınan evli, 4 çocuk babası A.A.K.J. bugün adliyeye sevk edildi. A.A.K.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-01-08 19:01:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.