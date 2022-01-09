‘Mıknatıs adam’ı gören bir daha dönüp bakıyor Vücuduna koyduğu materyalleri mıknatıs gibi çekiyor Vücuduna tutturduğu 50 kaşık ile Guinnes Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Marneuli’ye meydan okudu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ve vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark eden Süleyman Demirci, özelliği ile dikkat çekiyor. Demirci’nin göğsüne yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para, saat, yüzük gibi bazı materyaller saatlerce düşmeden vücudunda durabiliyor.

Karasu'da yaşayan Süleyman Demirci, 2014 yılında tesadüfen vücuduna metal ürünlerinin yapıştığını gördü. Vücuduna koyduğu farklı materyalleri mıknatıs gibi çekmeye başlayan Demirci, vatandaşların da dikkatlerini üzerine çekiyor. Çevresinde 'ilçenin en çekici adamı' olarak hitap edilen Demirci, vücuduna tutturduğu 50 kaşık ile Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli’ye de meydan okudu.

Elinden düşen çakmağın vücuduna yapışması neticesinde özelliği fark ettiğini ifade eden Süleyman Demirci, “Sigara yakarken çakmak düştü, vücuduma yapıştı. O zaman bu özelliğimi keşfettim. O zamandan beri bu özelliğim devam ediyor. Vücuduma; gümüş, altın, cam, taş, bozuk para, metal kaşık ve farklı birçok materyal yapışıyor” dedi.

Özelliğini görenlerin şaşırdığını söyleyen Demirci, “Sadece metal değil. Ağaç, gümüş, taş ne varsa getirin vücudum tutuyor. Bir defasında denedim, vücudum 90 kaşık tuttu. Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli 50 kaşıkla rekorlar kitabına girdi. Onu geçmek için rekorlar kitabını Karasu’ya davet ediyorum. Gelsinler, canlı noter huzurunda çekim yapalım. Şaşıran çok oluyor. Bu, tuhaf bir durum. Bunu ben açıklayamıyorum, tıp açıklasın” diye konuştu.

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