Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada (2)

KÖPEĞİ BIÇAKLAYAN GENÇ KONUŞTU

Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçaklayan 17 yaşındaki E.T.D. polis merkezinde ifade verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, E.T.D.´nin pitbull melezi köpeği alınarak, hayvan barınağına götürüldü. Sokak köpeğinin daha önce insanlara saldırdığını belirten E.T.D, "Köpek bana saldırınca köpeğim de yanıma geldi. Ben tekme attım. Köpeğimi tuttum, geri çektim. Yine üstümüze saldırdı. Bende mecbur köpeğimi ısırınca bırakmak zorunda kaldım. Köpeğimi aldım, tekme attım. Bıçak darbeleriyle vurdum can havliyle. Önceden de beni ısırmıştı. Biz birçok kez şikayetçi olduk. Beni elimden ısırdı, bacağımdan ısırdı. Şikayetçi olunca köpeği aldılar ama geri getirdiler. Sırf bana değil mahalledeki birçok insana saldırıyor" dedi.

'KÖPEĞİME EL KOYDULAR'

Pitbull melezi köpeği sokaktan alıp beslediğini, sahiplendirdiğini ancak köpeğin kaçıp yanına geldiğini, köpeğinin kimseye zararının olmadığını ifade eden E.T.D, "Benim köpeğime el koydular. Ben köpeğimi nasıl alacağım diye düşünüyorum" diye konuştu.

'CAN HAVLİYLE NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM'

Köpeği bıçaklamak zorunda kaldığını söyleyen E.T.D, "Sırf köpeğimi değil kendimi korumak açısından. Olay sonrası köpeğimi eve götürdüm. Pansuman yaptım. Pişmanım, ben hayvana zarar vermek istemedim. Sadece o can havliyle ne yapacağımı şaşırdım" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

