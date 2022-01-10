14 kavanoz ve plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo esrar ele geçirildi

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 14 kavanoz ve plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile Jandarma KOM ekipleri, değerlendirdikleri ihbar üzerine H.G. isimli şahısın evinde arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeğinin de eşlik ettiği arama neticesinde 14 kavanoz ve bir plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan H.G., jandarma komutanlığındaki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.