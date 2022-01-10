3 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 3 ayrı adreste hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesinde 3 ayrı adreste hırsızlık yapılması olayı sonrasında Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında şüphelinin M.Y. olduğunu belirleyerek, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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