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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YADEM 4 bin yaşlının en zor anında elinden tuttu

İHA

YADEM 4 bin yaşlının en zor anında elinden tuttu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) evde temizlik, kişisel bakım, fizik tedavi, psikolojik destek, şehit ve gazi ziyaretleri, refakat ve sosyal aktivitelerle 2021 yılında 4 binden fazla yaşlıya hizmet verdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) 2021 yılında en fazla memnuniyet gören projelerden bir tanesi oldu. Kentte yardıma ihtiyacı olan yaşlıların elinden tutan, en zor anlarında yanlarında olan YADEM son 1 yılda, kadrosunu güçlendirerek hizmetlerine yenilerini ekledi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Sağlıklı Yaşam Birimi’ni oluşturan YADEM, 4 kişisel bakım personeli ve 3 hemşirenin yer aldığı ekipler kapıkapı dolaştı.

4 binden fazla yaşlıya ulaştılar
Sakarya genelinde ihtiyaç duyan yaşlılar, telefonla ihbarda bulunduktan kısa bir süre sonra ekipler adreslere ulaştı. Açıklanan rapora göre YADEM son 1 yılda, pandemi şartlarına rağmen 4 binden fazla yaşlıya hizmet verdi. Bu hizmetler arasında evde temizlik, kişisel bakım, sağlık danışmanlığı, psikolojik destek, şehit ve gazi birimi, doğa yürüyüşleri ve sosyal aktiviteler yer aldı. YADEM, bu yıl 295 haneye sosyal hizmet ekibiyle giderek ekonomik durum tespiti yaptı. Ekipler 265 haneye ev temizliği, 489 yaşlıya kişisel bakım hizmeti verdi. Bunların yanında 582 seanslık fizik tedavi hizmeti verildi. Görevli personel 284 haneye ziyaret yaptı, 123 vatandaşa ise refakat hizmeti verdi.

249 aile ve 750 kişi tatil yaptı
Sağlıklı Yaşam Birimi 105 kez genel sağlık hizmeti sundu. Ayrıca, YADEM bünyesindeki Şehit ve Gazi Birimi 74 şehit yakını ve gazinin kapısını çaldı, ihtiyaçlarına yönelik çalışma başlattı. Rutin hizmetlerin yanında yüzlerce vatandaş şehrin tüm sosyal alanlarında koşu, egzersiz ve spor aktivitesi yaptı. 249 aile ve 750’ye yakın kişi ise Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz termal tatil hizmetiyle Taraklı’da tatil yaptı. Bu hizmetler 2021 yılında büyük memnuniyet kazandı. Büyükşehir YADEM 2022 yılında güçlü kadrosu ve yeni projeleriyle yaşlıların yanında olmaya devam edecek.

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