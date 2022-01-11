Rektör Sarıbıyık: “İnsanlarımıza tarımsal üretim aşkını aşılamalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Sarıbıyık: “İnsanlarımıza tarımsal üretim aşkını aşılamalıyız”

İHA

Rektör Sarıbıyık: “İnsanlarımıza tarımsal üretim aşkını aşılamalıyız”

SUBÜ Ziraat Fakültesi tarafından ‘İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayın açılış oturumunda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İnsanlarımıza bu tarımsal üretim aşkını vermemiz, bu aşkı yaşamasını sağlamamız lazım” dedi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi tarafından İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın açılış oturumuna SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, akademisyenler, kamu görevlileri, ziraat odalarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. 3 oturum halinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda Meteoroloji 1. Bölge Müdürü ve Meteoroloji Mühendisi Erdoğan Bölük sunum gerçekleştirdi.

Tarım alanları azalıyor
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, “Ziraat fakültelerinin en genç üyesi olarak tarıma neler katabiliriz, ülkemizin tarımına nasıl dokunabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Özellikle son yıllarda karbon emisyonunun artmasıyla birlikte iklim değişikliği ve küresel ısınma sürdürülebilirlik anlamında ciddi handikapları beraberinde getiriyor. Küresel ısınma aynı zamanda su hareketini hızlandırıyor. Sel felaketleri ve yangınlar bitkisel üretim alanlarının daralmasına ya da değişmesine yol açıyor. Bizlerin bilim ve teknolojiyi birleştirmemiz ve yeni öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor. Ama ne yazık ki tarıma ilgi gösteren öğrencilerin sayısı son yıllarda azalıyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi Ziraat Mühendislerinin atanamaması sonucunda mezun olan genç mühendislerimizin istihdam edilememesi. Ama son yaşadığımız Kovid süreci de gösterdi ki tarımdan vazgeçme lüksümüz yok. Her şartta üretmek, bunun için teknolojiyi kullanmak ve her bir metrekare toprağımızdan daha yüksek verim elde etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermek zorundayız” dedi.

Teori yetmiyor beceri de gerekiyor
Çalıştayı düzenleyenleri tebrik eden Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, “Son bir buçuk yıl en az teknolojide yaptığımız atılımlar kadar suyun ve toprağın da önemli olduğunu bizlere gösterdi. Bir yerdeki tarım ya da hayvancılık yatırımına kredi verilirken oranın 75 yıllık meteorolojik verileri dikkatle inceleniyor. 2 bin 450 metre rakımıyla Türkiye’nin en yüksekteki ilçelerinden olan Erzurum Karayazı’da kaymakamlık yaptığım sırada şehir merkezinde bir buçuk metre kar yağışını yaşadım. Donarak ölme tehlikesi atlattım. Köylerde iki buçuk metre kar yağışını gözlerimle gördüm. 2016 yılında Erzurum’da bir seminere katıldığımda doğru dürüst kar yağmadığını öğrendim. Türkiye’nin en verimli ovalarından olan Samsun Bafra’da Karadeniz’i çevreleyen 250 milyon nüfusa Çarşamba havalimanından tarım ihracatı yapma hayalimiz vardı. Geçenlerde ziyaret ettiğimde tarım yapanların kendi ziraat mühendisi çocuklarına bile orada iş veremediklerini gördüm. İşin özü sadece teorik bilgiyle olmuyor. Beceri de gerekiyor. Teknolojinin olduğu bir yerde A’dan Z’ye kadar veri tabanı bulmak kolay ama bunu ilgili paydaşlarla entegre etmenin yolunu bulamıyoruz. Bunu aşmamız lazım” diye konuştu.

Fakültemiz meyve vermeye başladı
Bilgiyi beceriyle bütünleştiren bir üniversite olarak Sakarya’da ziraat fakültesini olmazsa olmaz olarak gördüklerini vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Şehirde ilgili paydaşları da harekete geçirerek en kısa zamanda bir ziraat fakültesi kurulmasına yönelik irade ortaya koyduk. Fakültemiz artık meyve verme aşamasına geliyor. Artık bugün konuştuğumuz gibi konuları hem şehrin hem de ülkenin gündemine taşımakla ilgili çalışmalar başlamış durumda. Emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalıştay özel bir konu etrafında düzenleniyor. Hz. Mevlana bir sözünde “fareleri öldürün, buğday yetiştirmeye devam edin” diyor. Gün değişiyor, gündem değişiyor, pandemi ile birlikte sağlığın, tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor ama bunu yok etmeye yönelik olarak da tabiri caizse fareler var. İklim değişikliği de bunlardan bir tanesi. Bunun yok edilmesine yönelik yapılması gereken çok çalışma var. Toprak nankör değil. Ne ekerseniz onun karşılığını veriyor. Aslında bu alışkanlığın verilmesi gerekiyor. Benim annem köyde yaşıyor. Bir ara bizim eve ziyarete gelmişti. Sabah erkenden kalkıp bahçemizdeki çimleri görmüş. Etrafa kazma kürek bulmak için bakmış. Amacı oraya ekecek bir şeyler için yer açmak. Bizim para verip ektirdiğimiz çimleri boşa olan bir şey şeklinde değerlendirip fide ekme derdine düşmüş. Orada bizlere küçük bir alan açtırdı. Çarşıya gidip fide alıp onları dikmiş. Bizim insanlarımıza bu tarımsal üretim aşkını vermemiz, bu aşkı yaşamasını sağlamamız lazım. Bir fidenin ya da çiçeğin meyve ya da sebzeye nasıl dönüştüğünü insanımızın görmesi gerekiyor diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya’da Olay Yeri İnceleme ekipleri 612 olayı aydınlattı
YEREL HABERLER Sakarya’da Olay Yeri İnceleme ekipleri 612 olayı ...
45 yaş altı kadınlarda en sık görülen kanser türüne dikkat Önlenmesi mümkün olan kanser türü hakkında uyardı
YEREL HABERLER 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen kanser türüne ...
YADEM 4 bin yaşlının en zor anında elinden tuttu
YEREL HABERLER YADEM 4 bin yaşlının en zor anında elinden tuttu
Finallere hazırlığın adresi SFSA
YEREL HABERLER Finallere hazırlığın adresi SFSA
Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti İntihar etmek isteyen Uzman Çavuş saatler sonra ikna oldu Hem sevgilisi hem de nişanlısını arayarak intihar edeceğini söylediği iddia edildi Olay yerine gelen yakınlarından şok eden sözler: “Kafasına sıksın, ölsün çıkmasın dışarıya”
YEREL HABERLER Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, ...
D650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
D150 karayolunda kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER D150 karayolunda kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Squid Game’i Sakarya’ya taşıdı, sokakta gören vatandaş merakla izledi Milyonların izlediği dizinin oyunuyla yüzlerce hamburger dağıttı Bu kez dizidekinin aksine tokat yerine hamburger yediler Restoran işletmecisi Enes Baytar: “Squid Game oyunuyla yaklaşık 150 kişiye hamburger dağıttık”
YEREL HABERLER Squid Game’i Sakarya’ya taşıdı, sokakta gören ...
Serdivan Belediyesi, sokakları modernize etmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi, sokakları modernize etmeye devam ...
Kurulduğu günden bu yana 2 buçuk milyon fide toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kurulduğu günden bu yana 2 buçuk milyon fide toprakla ...
10 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 10 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli ...
İş başında kendini vurdu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER İş başında kendini vurdu, ağır yaralı olarak ...
3 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 3 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
14 kavanoz ve plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER 14 kavanoz ve plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo ...
Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar ...
Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tur otobüsüne TIR çarptı
YEREL HABERLER Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tur otobüsüne ...
Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tur otobüsüne TIR çarptı
YEREL HABERLER Arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tur otobüsüne ...
Otoyolda faciadan dönüldü, İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu TEM Otoyolu'nda arızalanarak emniyet şeridinde duran tur otobüsüne tomruk yüklü tır çarptı
YEREL HABERLER Otoyolda faciadan dönüldü, İstanbul istikametinde ...
Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar kamerada 
YEREL HABERLER Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı; o anlar ...
‘Mıknatıs adam’ı gören bir daha dönüp bakıyor Vücuduna koyduğu materyalleri mıknatıs gibi çekiyor Vücuduna tutturduğu 50 kaşık ile Guinnes Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Marneuli’ye meydan okudu
YEREL HABERLER ‘Mıknatıs adam’ı gören bir daha dönüp ...
Başkan Soykan: “Akyazı’nın geleceği için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Soykan: “Akyazı’nın geleceği için çalışıyoruz”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.