Ebru sanatını son üstadından öğrendi, şimdi gelecek nesillere aktarıyor Ebru üstadı Mustafa Düzgünman'ın öğrencisi, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ebru sanatını son üstadından öğrendi, şimdi gelecek nesillere aktarıyor Ebru üstadı Mustafa Düzgünman'ın öğrencisi, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

İHA

Ebru sanatını son üstadından öğrendi, şimdi gelecek nesillere aktarıyor Ebru üstadı Mustafa Düzgünman'ın öğrencisi, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirilen ebru sanatçısı Tevfik Alparslan Babaoğlu, "Kıymeti ile doğru orantılı olarak evin en güzel yerinde sergileyip önünden geçtikçe gururlanmak istiyorum. O yüzden evimin en güzel köşesine koydum, devamlı seyredeceğim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde", pek çok önemli zanaatkarı ödüllerine kavuşturuldu. Ödül töreninde Tevfik Alparslan Babaoğlu’na da ebru sanatını yaşattığı için ödülü takdim edildi.
Asıl mesleği elektronik mühendisliği olan Babaoğlu, 1985 yılında merhum ebru sanatçısı Mustafa Düzgünman'ın öğrencisi oldu. Türkiye'de ebru sanatının yeniden sevilmesinin önünü açan isimlerden biri olan sanatçı Düzgünman'dan 1989 yılında icazet alan Babaoğlu, 1990 yılında Düzgünman'ın vefat etmesinin ardından ondan aldığı bayrağı kendisi taşıdı. 1990 yılından bu yana, ebru ve cilt sanatçısı Mustafa Düzgünman'ın çizgisini devam ettiren Tevfik Alparslan Babaoğlu, öğrendiklerini gelecek nesillere aktarıyor.

"Türk ebrusunu yapmaya, öğretmeye gayret gösteriyorum"
Ebru sanatına hobi olarak başladığını anlatan Tevfik Alparslan Babaoğlu, "Mustafa Düzgünman'a talebe oldum. O, ebru sanatının son ustasıydı. 1989 yılında hocamdan icazet aldım. Kendisi 1990 yılında vefat etti. 1990 yılından bu yana hocamın çizgisinde geleneksel Türk ebrusunu yapmaya, öğretmeye gayret gösteriyorum. Üniversitelerde ders verdim. Ebru ile ilgili kitaplar yazdım, yayınlandı. Ebruya hizmet etmeye gayret gösteriyorum. Şuanda da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde ebru tarihi araştırmak amacıyla doktora yapıyorum" dedi.

"Hayattayken takdir edilmek çok güzel ve büyük bir duygu"
Kaybolmaya yüz tutulmuş önemli kültürel mirasların, kaybolmadan gelecek nesillere aktarılması amacıyla köprü vazifesi gören zanaatkarların ödüllendirildiğini söyleyen Babaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Çok çeşitli sanat gruplarından insanlar var. Bu senede ebru dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı beni ödüle layık gördü. Dün bu ödülü bana takdim ettiler. Külliye'ye davet edildim, ödülümüzü sayın cumhurbaşkanımızdan aldık. Çok mutlu oldum. Şöyle bir dörtlük vardır; "sağlığında nice ehli hünerin, bir tutam tuz bile yoktur aşına. Öldürüp onu evvel açlıktan. Sonra bir türbe yaparlar başına. "Bu, insanların sağlığında kıymeti bilinmiyor. Öldükten sonra da 'ne büyük adamdı ya' diyerek arkasından methiyeler düzülüyor anlamını taşıyor. Sağken, hayattayken takdir edilmek çok güzel ve büyük bir duygu. Bunu yaşamış oldum, çok mutluyum"

"Ebruda benim torunlarım var"
Ailesinin çok mutlu olduğunu ve kendisiyle gurur duyduğunu vurgulayan Babaoğlu, böyle bir ödüle layık görülmenin herkesi mutlu edeceğine dikkat çekti. Ebru sanatı ile ilgili birikimini, gelecek nesillere aktarmaya gayret gösterdiğini ifade eden Babaoğlu, "Zaten benim yapmak istediğim de bu. Ebru sanatını kaybolmadan gelecek nesillere ustamdan aldığım gibi aktarmak istiyorum. Bunu doğru yaptığım da tescillenmiş oldu. Benim icazet verdiğim arkadaşlarım da ebru sanatını öğrettiği öğrencilerine icazet vermeye başladı. Ebruda benim torunlarım var. 2. nesil, 3. nesil ebrucular var. Benim dalımdan devam eden ebrucular var. Ödülün amacının tam karşılığını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önünden geçtikçe gururlanmak istiyorum"
Kıymetli bir ödül aldığına dikkat çeken Babaoğlu, "Kıymeti ile doğru orantılı olarak evin en güzel yerinde sergileyip önünden geçtikçe gururlanmak istiyorum. O yüzden evimin en güzel köşesine koydum, devamlı seyredeceğim" dedi.

Ebru sanatında malzemenin önemi
Kullanım yeri gözeterek ebru yapılması gerektiğinin altını çizen Babaoğlu, "Bizim ebru geleneğimizde duvara asmak için ebru yapmak yok. Kullanım yeri gözeterek ebru yapmak var. 300400 yıllık kitabın restorasyonunda ebru sanatı kullanılıyor. Örneğin Kuran'ı Kerim'in restorasyonunda kullanılıyor. Boyaların içinde ya da kağıtta asit olursa, bu asit zamanla kağıdı yakar, cilt yeniden tamir edilmek zorunda kalır. Örneğin 400 yıllık cildi tamir ettiniz ve yanlış malzeme kullandınız. 50 sene sonra o cildi tekrar tamir etmek gerekir. O asitler kağıdı yakar ve tahrip eder" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Balık restoranı' tekne, rüzgarda yan yattı
YEREL HABERLER 'Balık restoranı' tekne, rüzgarda yan yattı
Evden 4 ton çöp çıktı
YEREL HABERLER Evden 4 ton çöp çıktı
Su birikintisine girerek kontrolden çıkan lüks otomobil elektrik direğine çarptı Elektrik direği üzerine devrilen otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Su birikintisine girerek kontrolden çıkan lüks ...
Jandarma ekipleri, çevre kirliliğinin önlenmesi için yaylada denetim yapacak
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, çevre kirliliğinin önlenmesi için ...
Sakarya’dan Ağrı Taşlıçay’a kardeş şehir eli 700 koli yardım malzemesi dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Sakarya’dan Ağrı Taşlıçay’a kardeş şehir eli 700 koli ...
Yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine girdi Taş ve sopalarla birbirine saldıran iki grubu polis ayırdı O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu şahıslar cadde ortasında birbirine ...
Rektör Sarıbıyık: “İnsanlarımıza tarımsal üretim aşkını aşılamalıyız”
YEREL HABERLER Rektör Sarıbıyık: “İnsanlarımıza tarımsal üretim ...
Sakarya’da Olay Yeri İnceleme ekipleri 612 olayı aydınlattı
YEREL HABERLER Sakarya’da Olay Yeri İnceleme ekipleri 612 olayı ...
45 yaş altı kadınlarda en sık görülen kanser türüne dikkat Önlenmesi mümkün olan kanser türü hakkında uyardı
YEREL HABERLER 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen kanser türüne ...
YADEM 4 bin yaşlının en zor anında elinden tuttu
YEREL HABERLER YADEM 4 bin yaşlının en zor anında elinden tuttu
Finallere hazırlığın adresi SFSA
YEREL HABERLER Finallere hazırlığın adresi SFSA
Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, yakınlarının sözleri şoke etti İntihar etmek isteyen Uzman Çavuş saatler sonra ikna oldu Hem sevgilisi hem de nişanlısını arayarak intihar edeceğini söylediği iddia edildi Olay yerine gelen yakınlarından şok eden sözler: “Kafasına sıksın, ölsün çıkmasın dışarıya”
YEREL HABERLER Kendini kilitlediği poligonda intihar etmek istedi, ...
D650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
D150 karayolunda kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER D150 karayolunda kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Squid Game’i Sakarya’ya taşıdı, sokakta gören vatandaş merakla izledi Milyonların izlediği dizinin oyunuyla yüzlerce hamburger dağıttı Bu kez dizidekinin aksine tokat yerine hamburger yediler Restoran işletmecisi Enes Baytar: “Squid Game oyunuyla yaklaşık 150 kişiye hamburger dağıttık”
YEREL HABERLER Squid Game’i Sakarya’ya taşıdı, sokakta gören ...
Serdivan Belediyesi, sokakları modernize etmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi, sokakları modernize etmeye devam ...
Kurulduğu günden bu yana 2 buçuk milyon fide toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kurulduğu günden bu yana 2 buçuk milyon fide toprakla ...
10 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 10 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli ...
İş başında kendini vurdu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER İş başında kendini vurdu, ağır yaralı olarak ...
3 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 3 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
14 kavanoz ve plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER 14 kavanoz ve plastik bidon içerisinde toplam 4 kilo ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.