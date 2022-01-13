Karda yolda kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın Karasu ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı yolcu minibüsünün yolda kalmasına sebep oldu. Kepçenin yolu temizlemesinin ardından araç bulunduğu yerden kurtarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Karasu ilçesi Ortaköy Mahallesi kar yağışı sebebiyle beyaza bürünürken hayatı da olumsuz etkiledi. Bu doğrultuda etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar, yolcu minibüsünün yolda kalmasına sebep oldu. Yolda mahsur kalan araç, bir vatandaş tarafından kepçeyle yolların temizlenmesi sonrasında kurtarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.