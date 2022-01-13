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10 yıldır kullanılmayan okul binası ilçenin ilk özel eğitim ilkokulu olacak Tadilat edilecek okul ilçeye kazandırılıyor

İHA

10 yıldır kullanılmayan okul binası ilçenin ilk özel eğitim ilkokulu olacak Tadilat edilecek okul ilçeye kazandırılıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 10 yıldan beri kullanılmayan okul binası tadilat edilerek ilçe ve kuzey bölgesinin ilk özel eğitim ilkokulu yapılarak eğitime açılacak. Okul, sadece Karasu’nun değil, kuzey ilçelerinin de ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor.
Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, İhsaniye Mahallesi’ne giderek Karasu’ya kazandırılması planlanan 1. kademe özel eğitim ilkokulu projesini yerinde inceledi. 8 sınıf ve 64 öğrenci kapasiteli olması planlanan okul, aynı zamanda Karasu’nun ve kuzey ilçelerinin de ilk özel eğitim ilkokulu olacak. Okullarda bulunan özel eğitim sınıflarını bir araya toplayacak olan okul, Nisan ayı başında eğitime başlayacak. Proje hakkında bilgi veren Kaymakam Helvacı, “Okullar içerisinde özel eğitim sınıfları bulunuyordu. Fakat burası bir özel eğitim okulu oluyor. Bu da heyecan verici bir proje. Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli öğrencilerimiz bu okulda eğitim görecek. İlçemiz için büyük bir katkı. Karasu eğitim alanında güzel yatırımlar alıyor. Bu da onlardan biri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Kapalı olan okulu eğitime kazandırdık
İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan ise, “Karasu’da uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Karasu’da ihtiyaç çok fazlaydı ve özel eğitim sınıflarında doluluk oranı da had safhaya ulaştı. Hem kapalı olan bir okulu eğitime kazandırdık hem de ihtiyaca cevap verdik. Bir buçuk ay gibi bir sürede tadilat çalışmalarını tamamlayarak okulumuzu eğitime kazandıracağız. Özel çocuklarımız için özel bir okul oluşturarak hem Karasu hem de Sakarya’nın kuzey bölgesindeki ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

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