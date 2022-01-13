OKM'de Mümin Sarıkaya rüzgarı

Türk halk müziği sanatçısı Mümin Sarıkaya, Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Orhangazi Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Türk halk müziği sanatçısı Mümin Sarıkaya, Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Orhangazi Kültür Merkezi’nde sevenleriyle bir araya geldi. "Ben Yoruldum Hayat" isimli şarkısıyla çıkış yakalayan, 45. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülüne layık görülen Sarıkaya, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ile Fatih Çelikel, belediye meclis üyeleri, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda sanatsever izledi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sanatçı Mümin Sarıkaya’ya ve katılımcılara teşekkür ederek, “Bizlere çok güzel bir akşam yaşatan Adapazarı’mızın sevdiği sanatçılardan Mümin Sarıkaya ve ekibine teşekkür ediyor, kültür ve sanat etkinliklerimize yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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