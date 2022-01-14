Hayatın Umudu oyunu seyirciden tam not aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında sanatseverle buluşan Hayatın Umudu isimli tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kültür sanat etkinlikleri sanatseverler ile buluşmaya devam ediyor. Salonda yerini alan çok sayıda vatandaş, Kaynarca Belediye Tiyatrosu (KABET) ekibi tarafından oynanan ‘Hayatın Umudu’ isimli tiyatro oyununa tam not verdi. Programa SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Kültür Daire Başkanı Resul Narin ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Değerlerimizin yaşaması, gelecek nesillere aktarılması ve sanatın günümüzde en iyi şekilde icra edilmesi için vatandaşlarımızı her ay farklı programlarda buluşturuyoruz. Yoğun ilgi gören programlarımıza katılan tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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