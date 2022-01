Başkan Yüce, atıksu hattının çalışmalarını yerinde inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü ilçesinde hayat geçirilen bin 500 metre uzunluğundaki atıksu hattının çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin alt ve üstyapısında devam eden ve şehrin gelişim ivmesine hız kazandıran çalışmalarda incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Söğütlü ilçesine kazandırılacak ve bölgenin altyapı sorununu uzun yıllar boyunca çözüme kavuşturacak bin 500 metre uzunluğundaki atıksu hattının başlangıç çalışmalarını da yakından inceledi. Yapılan çalışmalarda bugünleri ve yarınları düşündüklerini ifade eden Başkan Yüce, bölgede devam eden altyapı hatları tamamlandıktan sonra Söğütlü’nün altyapı ağının Sakarya’ya yakışır bir şekilde geleceğe taşınacağını açıkladı.

Söğütlü’ye yakışacak projelerin her geçen gün artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Yüce, “Söğütlü ilçemizin altyapısı bölgenin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyordu. Biz de Sakarya’nın her yanında olduğu gibi sorunları çözüme kavuşturmak vatandaşa hizmet etmek için varız. Bir şehir için olması gereken ve olmazsa olmazlardan bir tanesi kanalizasyondur. Sakarya’mızın hemen hemen bütün ilçelerinde, merkezinde kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturduk. İhtiyaç olan bölgelerimizde de çalışmalarımızı hızla başlatıp bölgelerin sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Altyapı ile ilgili 667 milyon TL’lik yatırımı iki buçuk yıl gibi bir zaman içinde şehrimize kazandırdık. Şehrimizin her noktasında güçlü altyapı ağımızı ulaştırmak ve bu güçlü ağı geleceğe en sağlam haliyle taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün de Söğütlü ilçemizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için devam eden çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. İlçemize hayırlı olmasını ve vatandaşlarımızın da hayırlısıyla kullanmalarını temenni ediyorum” dedi.

