Ehliyet sınavına giren 3 kişinin kopya düzeneği görenleri şaşırttı Maskelerine gizli kamera, kulaklarına ‘böcek’ taktılar

Sakarya’da ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek kuran 3 kişi, maskelerine gizli kamera, kulağına da ‘böcek’ adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirdi. Görevliler tarafından fark edilen kişilerin kulağındaki ‘böcek’ hastanede çıkartıldı.

Sakarya’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ESınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren 3 kişi, kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Sınava girmek için giriş kapısında üst araması yapılan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Kişilerin üzerlerinde yapılana aramada, 3 adet kulak içi kulaklık, 3 adet wifi cihazı, 3 adet mikrofon düzeneği, 2 adet cerrahi maskeye yerleştirilmiş düğme kamera, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince hastaneye götürülen 3 kişi, burada yapılan işlemler sonrasında kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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