Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´da, ehliyet sınavına girecek 3 kişinin üzerinde yapılan aramada; kopya çekerken kullanmak istedikleri kulak içi kulaklık, Wi-Fi cihazı, mikrofon ile maskeye ve gömleğe yerleştirilen düğme kamera ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesindeki sınav merkezinde ehliyet sınavına girecek olan sürücü adaylarının üzerinde arama yaptı. 3 kişinin üzerinde; kopya çekerken kullanmak istedikleri 3 kulak içi kulaklık, 3 Wi-Fi cihazı, 3 mikrofon, cerrahi maskeye yerleştirilen 2 düğme kamera ve gömleğe yerleştirilmiş 1 düğme kamera ele geçirildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan İsa ÇİÇEK

2022-01-15 11:39:11



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