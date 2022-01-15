Sakaryaspor, 45 puanla liderliğini koruyor Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik

2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta 45 puanla liderliğini koruyor. Yeşilsiyahlı takım yarın evinde misafir edeceği Bayburt Özel İdarespor’u da mağlup ederek 3 puan almayı hedefliyor.

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayaline son vermek isteyen Sakaryaspor, geçen sezon kadrosunda bulunan 21 oyuncu gönderirken, kadroya 23 yeni ismi dahil etti. Güçlendirdiği kadrosuyla bir üst lige çıkma hayali kuran yeşilsiyahlılar bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Sakaryaspor, 45 puanla liderliğini koruyor. Son antrenmanlarını tamamlayan yeşilsiyahlı takım, yarın evinde misafir edeceği Bayburt Özel İdarespor’u da mağlup ederek 3 puan almayı hedefliyor.

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