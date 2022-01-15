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Tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı Savrulan tomrukların üzerine oturan sürücü kara kara düşündü

İHA

Tomruk yüklü kamyon devrildi, sürücünün burnu bile kanamadı Savrulan tomrukların üzerine oturan sürücü kara kara düşündü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D650 karayolunda kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyon, yol kenarındaki araziye devrildi. Kazadan burnu kanamadan kurtulan sürücü, savrulan tomrukların üzerine oturarak kara kara düşündü.
Kaza, Adapazarı ilçesi D650 karayolu Kömürlük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan S.H. idaresindeki 54 BB 481 plakalı BMC marka kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki araziye devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, durum jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekiplerine bildirildi. Kamyon sürücüsü, daha sonra savrulan tomrukların üzerine oturarak kara kara düşündü.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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