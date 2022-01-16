33 yaşındaki polis, ardında hamile eş ve 2 yaşında kız çocuğu bıraktı Geçirdiği kalp rahatsızlığı neticesinde hastanede hayatını kaybetti Emniyette düzenlenen törende gözyaşları içerisinde uğurlandı

Sakarya’da görev yapan 33 yaşındaki polis memuru, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ardında hamile bir eş ve 2 yaşında kız çocuğu bırakan polis memuru için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğinde görev yapan 33 yaşındaki polis memuru Yakup Özdağ, dün gece saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride hamile bir eş ve 2 yaşında kız çocuğu bırakan polis memuru Özdağ için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene; İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı.

Törende İl Emniyet Müdürü Kaya bir konuşma gerçekleştirdi. Kaya, “Kardeşimizin yüreği vatan sevgisiyle doluydu. Namus, vatan bekçisiydi. Ama görevini hitama erdiremeden arkasında gözü yaşlı hamile bir eş, bağrı yaslı bir ana, kardeşler ve 2 yaşında bir kız evlat bırakarak hakka yürüdü. Arkadaşımızın ruhu şad olsun, emanetleri Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, emniyet teşkilatımızın ve silah arkadaşlarının emanetidir. Allah yakınlarına sabırlar versin. Tüm silah arkadaşları ve yakınlarının başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.



Gözyaşları içerisinde uğurlandı

İl Emniyet Müdürünün konuşmasının ardından Sakarya Müftüsü Hasan Başiş tarafından edilen dua sonrasında törene katılanlardan helallik alındı. Törenin ardından Özdağ’ın cenazesi gözyaşları içerisinde Ankara Sincan’a gönderildi. Özdağ’ın cenazesi burada kılınacak cenaze namazının ardından Çimşit Mezarlığına defnedilecek.

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