TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Bayburtspor: 0

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bayburtspor’u 20 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Ahmet Şimşek xx, Barış Sun xx, Hüseyin Gökberk Arslan xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Serkan Odabaşoğlu xx (İrfan Akgün dk. 59 xx), Oğuz Kocabal xx, Ali Özgün xx (Tahir Babaoğlu dk. 59 xxx), Ömer Bozan xx (Okan Dernek dk. 81 ?), Ozan Sol xx (Eyüpcan Delibalta dk. 90+1 ?), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx, Hurşit Taşcı xx (Umut Sönmez dk. 90+1 ?), Ümit Kurt xx

Bayburtspor: Tarık Mayhoş xx (Gökhan Yılmaz dk. 77 x), Sefa Narin xx, Onur Kolay xx, Emre Şahin xx, Ö. Faruk Çalışkan xx (Ali Aydemir dk. 71 x), Uğur Aygören xx, Y. Emre Yalçın xx, Ali Fırat Okur x, Tayyib Kanarya xx (İlker Sayan dk. 77 x), Ömer Esenkaya xx, Zülküf Özer xx

Goller: Tahir Babaoğlu (dk. 70 ve 90) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Ali Fırat Okur, Emre Şahin, Onur Kolay (Bayburtspor), Çağlayan Menderes (Sakaryaspor)

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