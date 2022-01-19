Sakarya güne karla uyandı 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde hakimiyetini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de etkili oluyor. Gece etkisin arttıran yağış ile birlikte beyaza bürünen Sakarya'da 5 ilçede okullara 1 gün ara verildi.

Sakarya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan yağış sonrasında şehirde vatandaşlar güne karla uyandı. Beyaza bürünen şehirde Akyazı, Hendek, Pamukova, Taraklı ve Karapürçek ilçelerinde eğitimöğretime 1 gün ara verildi. Belediye ekipleri ise kentin dört bir yanında karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.