Sis, kar ve doğanın eşsiz uyumu kartpostallık görüntüler oluşturdu

Etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan Sakarya’nın Akyazı ilçesi havadan görüntülendi. Sis, kar ve doğanın eşsiz uyumu kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz gelinliğini giyen Akyazı ilçesinde ormanların, yolların ve evlerin çatılarının beyaza büründü. İlçede oluşan kar manzarası havadan görüntülenirken sis, kar ve doğanın eşsiz uyumu kartpostallık görüntülere sahne oldu. Kar yağışının ilçeye farklı bir hava kattığını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, park ve bahçelerdeki ağaçların üzerine düşen karların seyrine doyumsuz manzaralar oluşturduğunu dile getirdi.



“İlçemiz her mevsim güzel olduğu gibi bu mevsimde de kendine ait güzellikler sunuyor”

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçemiz beyaza büründü. İlçemiz her mevsim güzel olduğu gibi bu mevsimde de kendine ait güzellikler sunuyor, kartpostallık görüntüler ortaya koyuyor. Ne kadar kar yağışı ilçemize farklı bir güzellik sunsa da hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Ekiplerimiz gece saatlerinden itibaren ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında ilçemizde kapalı yol bulunmuyor. Vatandaşlarımızın herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için ekiplerimiz 24 saat çalışmalarına devam edecekler. Vatandaşlarımızın güvenliği için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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