Dışarıda kartopu oynayarak stres attıktan sonra kaplıca suyunda şifa buluyorlar Tabiatın tüm güzelliklerini içerisinde barındıran Kuzuluk’a yoğun ilgi

Sakarya’da turizmde göz bebeği tesislerden biri olan ve yağan kar ile birlikte de beyaza bürünen İhlas Kaplıca Evleri ve Termal Oteli’nde konaklayan vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirerek kaplıca suyunda da şifa buluyor.

Aldığı tedbirlerle kesintisiz hizmete devam eden İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri ve Kuzuluk Termal Oteli tatilcileri tatlı huzurun adresine davet ediyor. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan kaplıcalar, tatil severleri kendi evindeki rahatlığı aratmayacak daire ve odalarda sunduğu imkanlar ile konaklamaya bekliyor. Huzur veren kuş seslerinin cıvıltıları ile yeşil ve mavinin birbirine karıştığı tabiatın tüm güzelliklerini bir arada bulunduran tatil beldesi, müşterilerine yorgunluklarını giderebilme ve doğa ile iç içe olabilme fırsatını sunuyor. Kar tatillerinin ilk tercihi arasında yer alan Kuzuluk Kaplıca Evleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında tatilin keyfini çıkartmak isteyen vatandaşlar ise kendilerini eşsiz güzelliğin içerisine bıraktı. Sitenin dört bir yanında kartopu oynayan ve kardan adam yapmaya çalışan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken vatandaşlar da kartpostallık görüntüleri cep telefonlarıyla kayda alarak o anları ölümsüzleştirdi.

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