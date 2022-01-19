Sakarya'nın güreş takımı minderin tozunu attı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı, Kayseri’de düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye GrekoRomen Türkiye Şampiyonasında takımlar branşında üçüncülük elde etti.

Kayseri’de düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye GrekoRomen Türkiye Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı, takımlar branşında üçüncülük elde etti. 70 takımdan 336 sporcu dereceye girmek için mindere çıktığı şampiyonada sporculardan Mükremin Aktaş 60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca şampiyonanın en teknik sporcusu seçilen Aktaş ödülünü, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’nun elinden aldı. Büyükşehirli sporculardan Ramazan Can Aktaş 63 kiloda ve Cengizhan Dağ 77 kiloda Türkiye ikincisi olurken, Furkan Zırın 72 kiloda ve Abdülsamet Başar 77 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

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