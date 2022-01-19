Sakarya’da eğitime kar engeli Vali Kaldırım duyurdu, yüz yüze eğitime bir gün ara

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yüz yüze eğitime kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, dün akşam saatlerinden itibaren yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Meteorolojik verilere göre, ilimizde yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü tam gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

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