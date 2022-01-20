Çaldıkları paralarla eğlendiler, içki ile ellerini yıkadılar (2)

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TUTUKLANDI

Sakarya´da, evden 35 bin dolar ve 20 bin TL çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK

2022-01-20 12:39:07



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