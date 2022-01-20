Sakarya’da acı olay: Evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 8 yaşındaki çocuğu ile anne yaralandı Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın faciaya yol açtı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi neticesinde çıktığı iddia edilen yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 8 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı, anne ise dumandan etkilendi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 341. Sokak’ta bulunan iki katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Eski isimli anne alt kattaki komşusuna indiği sırada elektrikli ısıtıcı, iki çocuğun yattığı yatağın üzerine devrildi. Bu esnada evde bulunan Nehir (11) ve Dursun Efe (8) isimli kardeşler evde mahsur kaldı. Yangını fark eden anne çocuklarını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi.



Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeride bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan 11 yaşındaki Nehir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 8 yaşındaki Dursun Efe ise, Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Dumandan etkilenen annenin de hastanedeki tedavisi sürüyor.



Konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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