Ölmek üzereydi, ambulans şoförünün dikkati sayesinde kurtarıldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde D140 karayolunun refüj kısmında yaralı haldeki köpek, ambulans şoförünün dikkati sayesinde kurtarıldı.

Olay, Akyazı ilçesi D140 karayolunda meydana geldi. Karayolundan geçmekte olan bir ambulans şoförü, refüjde yaralı halde yatmakta olan köpeği görerek durumu tanıdığı Ömer Dere isimli vatandaşa bildirdi. Ambulans şoförünün haber verdiği Dere, hemen bölgeye giderek, durumu Akyazı Belediyesi ekiplerine bildirdi. Su kanalında yağmur ile kar altında yaklaşık 5 gündür aç susuz kaldığı tahmin edilen köpeğe Ömer Dere ve belediye ekipleri tarafından yardım eli uzatıldı. ‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay anını ise Dere, saniye saniye kayıt altına aldı.

Köpeğin kurtarıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Dere, “Akyazı D140 karayolu orta refüjde yaklaşık 5 gündür yağmur ve kar altında aç, susuz kımıldamadan yatan köpek artık güvenli ellerde. Bize bu ihbarı yapan değerli ambulans şoförümüze, Belediye Sağlık İşleri Müdürü Engin Eroğlu'na ve çalışanlarına, ricamız üzerine yemek tedariki sağlayan beton firması çalışanı arkadaşımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Görüntülerde acı içerisinde kıvranan köpeğin verilen yiyecekleri saniyeler içerisinde bitirdiği görüldü. Yaralı köpek, Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde yapılan ilk müdahalesi ve tedavisi sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Barınağı'na gönderildi.

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