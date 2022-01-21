Eğitim alan vatandaşlara büyük şok Aldıkları eğitimin sertifikasını göremeyince şikayet yağdırdılar

Sakarya Üniversitesi’nde aldıkları online eğitimin sertifikalarını eDevlet’te bulamayan vatandaşlar şikayet yağdırdı. Kendilerinin hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini ifade eden vatandaşlar, üniversiteye de bu konuda ulaşamadıklarını ve mağdur olduklarını dile getirdi.

Sakarya Üniversitesi’nden aldıkları online eğitimin sertifikaları eDevlet üzerinde gözükmeyen vatandaşlar isyan etti. Sakarya Üniversitesinde Hasta Kabul Sekreterliği eğitiminden online ders alan ve sınavları başarı ile geçen ancak sertifikaları eDevlet’te gözükmeyen vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Mağduriyetleri giderilmeyen kişiler, duruma ilişkin hiçbir şekilde bilgilendirme olmadığını da dile getirerek tepki gösterdi. Sakarya Üniversitesi’nden de cevap alamayan vatandaşlar olayı sosyal medyaya taşıdı.



Şikayet edeceğim, hiçbir bilgilendirme yapılmadı

Mağduriyet yaşayan kişiler tarafından yapılan paylaşımlarda, “Aralık ayında hasta kabul sekreterliği sınavına girdim 52 puanla başarılı geçti. Fakat sertifikam eDevlet’te gözükmüyor. Bu konu hakkında ne mesaj geldi ne de bir bilgi hiçbir şekilde bir bilgilendirme yok. Bu sorun en kısa sürede çözülürse sevinirim. Sakarya Üniversitesinde hasta kabul eğitiminden online ders aldım ve sınavları geçtim ama hala eDevlet’te görünmüyor. Görüneceği yazıyordu. Hiçbir şey yok sitede de sadece sınav sonuçlarım var. Telefonla da ulaşılamıyor kaç kere aradım açan yok. Acil bir çözüm istiyorum. Hasta kabul sekreterliği 72 puanla kazandım ama hala eDevlet’e işlenmedi. Sınav Aralık ayındaydı, kazanmış olmama rağmen hala e Devlet’ten sertifikamı sorgulayamıyorum bir çözüme ulaşmasını istiyorum aksi takdirde şikayet edeceğim artık hiçbir şekilde bir bilgilendirme yapılmadı” ifadelerine yer verdiler.

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