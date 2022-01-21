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Otobüste kalbi duran hastayı hastaneye yetiştirdi Güzergahını hastaneye çeviren sürücü rahatsızlık geçiren vatandaşın hayatını kurtardı, o anlar kameraya yansıdı

İHA

– Sakarya'da otobüste kalp krizi geçiren hastanın hayatı, büyükşehir belediyesi personelinin hamlesiyle kurtuldu. Yolcuların kriz anında fark ettiği hasta, sürücü tarafından hastaneye ulaştırıldı. Kalbi durduğu belirlenen hasta doktorların çabasıyla hayata döndürülürken, yaşananları araç kamerası kaydetti.

Otobüste kalbi duran hastayı hastaneye yetiştirdi Güzergahını hastaneye çeviren sürücü rahatsızlık geçiren vatandaşın hayatını kurtardı, o anlar kameraya yansıdı

– Sakarya’da otobüste kalp krizi geçiren hastanın hayatı, büyükşehir belediyesi personelinin hamlesiyle kurtuldu. Yolcuların kriz anında fark ettiği hasta, sürücü tarafından hastaneye ulaştırıldı. Kalbi durduğu belirlenen hasta doktorların çabasıyla hayata döndürülürken, yaşananları araç kamerası kaydetti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içinde yolcu taşıyan 14 numaralı Gar MeydanıYazlık hattı otobüsünde belediye personeli ve vatandaş arasındaki dayanışma sayesinde bir insanın hayatı kurtuldu. Otobüs kent merkezindeki Donatım mevkiinde seyir halindeyken arka bölümde oturan 60 yaşındaki Hakkı Kösedağ kalp krizi geçirdi. Hastanın titrediğini fark eden diğer yolcular ayaklanıp durumu araç şoförüne bildirdi. Aracı yavaşlatan otobüs şoförü Recep Dağdelen, hastanın durumunun acil olduğunu fark edince güzergahını hastane acil servisine çevirdi.

Kalbi duran hastayı son anda yetiştirdi
Korna basarak diğer sürücülerden öncelik isteyen belediye personeli, aracı dakikalar içinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirdi. Araçta vatandaşların ilk müdahale yaptığı hasta, hastanede müdahaleye alındı. Hastaneye geldiği saniyelerde kalbinin durduğu belirlenen yolcu, doktorların çabasıyla hayata döndürüldü. Vatandaşlar, cesareti ve gösterdiği mücadele örneğinden dolayı Büyükşehir Belediyesi sürücü personeli Recep Dağdelen’i tebrik etti. Şoförün hamlesi sayesinde hayata tutunan hastanın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Otobüste yaşananlar, araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların panik anları, sürücünün kornaya basarak sürücülerden öncelik istemesi ve acil servisteki müdahale yer aldı.

Önceliğimiz insan sağlığı ve vatandaşın huzurudur
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kurum olarak personelimize her şeyden önce insan sağlığının önemli olduğunu ve bu hassasiyetle çalışmaları gerektiğini her durumda bildiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler için devam eden tüm işler, bir vatandaşımızın ihtiyacı halinde değişir. Hemşerilerimizin sağlığı ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan personellerimizden Recep Dağdelen, araçta kalp krizi geçiren hasta için seferber olup, bir canın kurtulmasını sağladı. Herkes için örnek teşkil eden, bizleri duygulandıran ve onurlandıran bu davranıştan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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