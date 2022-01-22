Karda yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü şehir merkezine indi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzu sürüsü, şehir merkezine indi. Sürü halinde gezen domuzları gören vatandaş ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Etkili olan kar yağışından yaban hayatı da etkilendi. Kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzu sürüsü, Serdivan ilçesindeki bir bahçeye inerek yiyecek aradı. Sürü, aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşın korna çalması ile aralarında yavruların da olduğu sürü kaçarak gözden kayboldu.

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