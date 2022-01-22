Gece boyu karla mücadele çalışması yapıldı

Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında dün akşam saatlerinde başlayan kar etkisini göstermeye devam ediyor. Akyazı ilçesinde yoğunlaşan kar yağışının ardından harekete geçen Akyazı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele için greyderlerle yol açma, kar küreme, kar temizliği çalışmalarına hızla başladı. Bu doğrultuda Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Beldibi ve Dokurcun mahallelerindeki kar küreme ve yol açma çalışmalarını jandarma ekipleri ile birlikte yerinde inceledi. Kar yağışının ardından oluşabilecek her türlü ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, trafiğin rahatlamasını sağlamak amacıyla harekete geçen ekiplerin, kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ettiği öğrenildi.

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