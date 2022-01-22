Kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücü öldü

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, Kuzey Marmara Otoyolu´nda kar küreme aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Ayvaz, yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ayvaz yönetimindeki 06 CLE 420 plakalı otomobil, önünde giden otoyol işletmesine ait Ö.K. yönetimindeki 49 AAG 888 plakalı kar küreme aracına arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekibi otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Ayvaz´ın hayatını kaybettiği belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-01-22 14:17:33



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