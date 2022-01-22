İki otomobil kavşakta çarpıştı: yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı ile Yeğenler Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeğenler Caddesi üzerinde seyir halinde olan Levent Hüseyin Ç. idaresindeki 54 ZH 2228 plakalı Honda marka otomobil ile 15 Temmuz Bulvarı istikametinde seyir halinde olan Turgay M. idaresindeki 54 TE 789 plakalı Ford marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savrulurken Ford marka otomobilin sürücüsü Turgay M., araçta yolcu olarak bulunan Hacer M., Fethi Sekin M. isimli çocuk ve Menşure K. yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Menşure K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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